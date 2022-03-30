مهاجم برشلونة خارج حسابات توتنهام

وترددت أنباء قوية عن رغبة توتنهام في تدعيم هجومه بمهاجم برشلونة، الذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي للبرسا، تحت قيادة تشافي هيرنانديز.وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن توتنهام ليس لديه أي نية في تقديم عرض إلى برشلونة من أجل التعاقد مع ديباي.يأتي ذلك على الرغم من الشكوك التي تحوم حول استمرار هاري كين مع السبيرز.وأوضح التقرير، أن توتنهام يبحث عن مهاجم من الصف الأول، لتعويض رحيل كين المحتمل في الصيف.وساهم ديباي في تسجيل 10 أهداف مع برشلونة هذا الموسم وصنع هدفين آخرين في 20 مباراة بالدوري الإسباني.