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بعد تأهل 27 منتخبا.. الكشف عن المستويات الأربعة في قرعة كأس العالم 2022

رياضة

2022-03-30 | 02:48
بعد تأهل 27 منتخبا.. الكشف عن المستويات الأربعة في قرعة كأس العالم 2022
2,244 مشاهدة

تسحب قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، يوم الجمعة المقبل، في مركز الدوحة للمعارض، وبمشاركة 29 منتخبا ضمنت تأهلها للنهائيات قبل إجراء القرعة فيما ستعرف المنتخبات الثلاثة الأخيرة في شهر حزيران/يونيو المقبل، من خلال ملحق التصفيات الأوروبية بين ويلز والمتأهل من اسكتلندا وأوكرانيا.

وسيتم اعتماد تصنيف شهر مارس الذي يصدر يوم 31 من هذا الشهر بعد نهاية الفترة الدولية الحالية كأساس لتوزيع المنتخبات على 4 مستويات.
وبحسب صحيفة "ماركا" فإن المستويات الأربعة في قرعة كأس العالم قطر 2022 شبه محسومة، ويبقى فقط معرفة من سيتقدم على الآخر بين كندا وتونس وتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك تأهلهما من خلال تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي.
 
وبالنسبة للمنتخبات العربية سيكون المنتخب المغربي في المستوى الثالث بشكل مؤكد، والمنتخب السعودي في المستوى الرابع، فيما تبقى معرفة مستوى المنتخب التونسي بين المستويين الثالث والرابع، بحسب تصنيف المنتخبات في شهر مارس، حيث يتقدم المنتخب الكندي حاليا على تونس لكن التصنيف القادم قد يقلب المعطيات.
المستوى الأول (رؤوس المجموعات)، ويضم: قطر والمنتخبات المصنفة في المراكز الأولى عالميا، وهي قطر وبلجيكا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال.

المستوى الثاني يضم منتخبات مصنفة ما بين 9 و16، من بينها أمريكا والمكسيك اللذان اقتربا من التأهل للنهائيات وهي: الدنمارك وهولندا وألمانيا وسويسرا وكرواتيا والأوروغواي والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
 
المستوى الثالث يضم المنتخبات التي تأهلت وتحتل المراكز ما بين 17 و36 وهي: السنغال وإيران واليابان والمغرب وصربيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإما (تونس أو كندا).

المستوى الرابع ويضم باقي المنتخبات المتأهلة بما في ذلك المنتخبات التي ستبلغ النهائيات في ملحق التصفيات الذي يجرى في حزيران / يونيو القادم، رغم كون بعضها تصنيفه أعلى وهي: السعودية وغانا والإكوادور والكاميرون و(كندا أو تونس) والمتأهل من ملحق أوروبا بين ويلز وأوكرانيا أو اسكتلندا والمتأهلين من ملحق بين القارات، الإمارات أو أستراليا ضد الخامس من أمريكا الجنوبية، منتخب بيرو والفائز من تصفيات قارة أوقيانوسيا بين نيوزيلندا وجزر السولومون مع رابع تصفيات أمريكا الشمالية والكاريبي، والمرشح هو منتخب كوستاريكا.

موعد قرعة كأس العالم 2022:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ إجراء مراسم قرعة المونديال يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 أبريل 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخباً متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (من 1 لـ4) بناءً على التصنيف العالمي، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتستضيف قطر يومي 13 و14 يونيو المقبل، المباراة الحاسمة بين خامس قارة آسيا وخامس تصفيات أمريكا الجنوبية، وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع كونكاكاف وبطل تصفيات أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للحدث الكروي الأكبر في العالم بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

وعلى الرغم من أن القرعة النهائية ستحدد المجموعات، فإن جدول المباريات النهائي سيتم تأكيده بعد توزيع المباريات على الاستادات، وتحديد أوقات المباريات لكل يوم من أيام المنافسات.

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