ريال مدريد يعلن إصابة أنشيلوتي بكورونا

وعاد ريال مدريد للتدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، بعد إجازة لمدة ثلاثة أيام بسبب التوقف الدولي.وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه عن إصابة أنشيلوتي بفيروس كورونا، دون الحديث عن حالة باقي اللاعبين والجهاز الفني المخالطين للمدرب الإيطالي.ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، مساء يوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة رقم 30 للدوري الإسباني.وفي نفس الأسبوع، سيحل الميرنجي ضيفًا على تشيلسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.