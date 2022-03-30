إيران تخشى حرمانها من مونديال قطر

وفي الأصل، أتاحت وزارة الرياضة ألفي تذكرة للسيدات لحضور المباراة ولكن تم منعهن من الدخول.وكتب مهرداد سيرداشي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم على "تويتر": "نحن نسمع أخبارا مقلقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأسيوي".وفي حال توقيع عقوبة " فإن المتورطين في الحادث المرير في مدينة مشهد سيكونون هم المسؤولين".ولم يتم إقامة المباراة الأخيرة في التصفيات في العاصمة الإيرانية طهران كالمعتاد، ولكن استضافتها مدينة مشهد شمالي البلاد.وذكرت تقارير أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، عندما بدأت الاحتجاجات من السيدات اللاتي كانت تحملن تذاكر ولم يسمح لهن بالدخول لمشاهدة المباراة.كان قد تم استبعاد السيدات من حضور المباريات في إيران لعقود بعد الثورة، ولكن تحت ضغط من الفيفا، بدأ مؤخرا إتاحة عدد قليل من التذاكر للسيدات في ملعب أزادي خلال مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال ودوري أبطال آسيا.