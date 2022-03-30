ميداليتان للعراق في بطولة دولية بألعاب القوى

خطف منتخب اشبال العراق بالعاب القوى ذهبية وبرونزية سباق 100م في بطولة الشام الدولية التي انطلقت منافساتها في العاصمة السورية مساء اليوم الأربعاء.



إذ خطف منتخبنا ذهبية السباق عبر اللاعب حيدر ثائر وحل زميله امير باسم ثالثا ليخطف العراق الذهبية والبرونزية لسباق 100م، فيما خطفت اللاعب دموع غانم برونزية ذات السباق لفئة الشبلات. وتعد هذه البطولة مؤهلة لدورة الأشبال العالمية التي تحتضنها روسيا في شهر ايار المقبل.