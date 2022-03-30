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9 أوسمة لأشبال العراق بألعاب القوى في بطولة الشام الدولية

رياضة

2022-03-30 | 15:12
9 أوسمة لأشبال العراق بألعاب القوى في بطولة الشام الدولية
510 مشاهدة

حصد منتخب العراق لألعاب القوى لفئة الأشبال والبراعم تسعة أوسمة ملونة في بطولة الشام الدولية التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء منافساتها في العاصمة السورية دمشق بينها ثلاث ذهبيات في يوم الافتتاح.

واول الحصاد بدأ في سباق 100متر حيث حصد حيدر ثائر الذهب بزمن بلغ 11,2ثا وخطف زميله محمد هيثم الوسام البرونزي 11,7 ثا.

وفي سباق 1000 متر قطع خالد عبد الرحمن المسافة بزمن 2,53,3 دقيقة ليخطف البرونز فيما خطفت دموع غانم برونزية نفس السباق للاناث بزمن 3,27,4 دقيقة وفي سباق الوثب الطويل حصد مجتبى عباس الذهبية بارتفاع بلغ 6,03 متر.

وفي سباق دفع الثقل حصدت رنين احمد البرونزية بمسافة بلغت 8,78 متر، وتألق لاعبونا في سباق الفي متر موانع حيث حصد عباس موسى كاظم الذهبية بزمن بلغ 7,03 دقيقة ونال زميله علي نوري عبد الهادي البرونزية بزمن 7,11 دقيقة واختتم فريق تتابع المنوع ذكور وإناث حصاد اليوم الأول بفوزهم بالوسام الفضي.
 
واثنى رئيس الاتحاد طالب فيصل على الحصيلة المميزة للميداليات، واكد في بيان، أن هذه الانجازات لفئة الأشبال والبراعم تؤكد النهج الجيد والتخطيط السليم لاتحاد العاب القوى ونأمل أن يكون هؤلاء المواهب نجوم المستقبل للمنتخبات الوطنية.

وبين أن مشاركتنا في بطولة الشام الدولية هي محطة مهمة لاكتشاف قدرات لاعبينا قبل المشاركة في دورة الالعاب العالمية لفئة الأشبال التي تستضيفها روسيا في شهر تشرين الثاني المقبل.

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