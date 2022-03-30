الزوراء يكشف حقيقة تعاقده مع "اديداس"

وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الزوراء الرياضي، اطلعت على اعلان ترويجي لشركة اديداس العراق هذا الاعلان يتضمن منتوجا يحمل شعار نادي الزوراء كماركة تجارية".وأضاف "بهذا الشأن تود ادارة النادي ان توضح انها لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع شركة اديداس العراق او غيرها من ماركات الملابس الرياضية وما قامت به الشركة هو من قبيل الاستيلاء غير المشروع على حقوق الملكية للنادي".وبين أن "النادي يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة أي شركة او علامة تجارية تستخدم اسم النادي للترويج لمنتجاتها، حيث ان ادارة النادي فقط هي صاحبة الحق القانوني في منح الحقوق، وهذا يشمل الشركة اعلاه والتي قامت بهذا الفعل بدون اي مسوغ قانوني".ونشرت شركة اديداس العراق صوراً لقمصان النادي وأعلنت عن طرحه في متاجرها ببغداد في وقت سابق من اليوم.