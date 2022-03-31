من ضمنها العربية.. "فيفا" يقرر زيادة عدد اللغات الرسمية للمنظمة
اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، اليوم الخميس، عن زيادة عدد اللغات الرسمية للمنظمة إلى ست لغات.
وقال الاتحاد خلال الدورة الـ72 لكونغرس الـ(FIFA) في العاصمة القطرية الدوحة انه "تمت إضافة ثلاث لغات جديدة وهي: الروسية، العربية والبرتغالية، إلى اللغات الرسمية، وصوت 187 عضوا لصالح القرار، مقابل معارضه أربعة أعضاء فقط من أعضاء الكونغرس".
وكان الـ"فيفا" قبل ذلك، يعتمد على ثلاث لغات رسمية فقط، وهي: "الإنجليزية والإسبانية والفرنسية".
كما وصوت كونغرس الفيفا بأغلبية الأصوات على "تعليق عضوية ثلاثة اتحادات وطنية، وهي باكستان وزيمبابوي وكينيا، لارتكاب انتهاكات مختلفة".
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