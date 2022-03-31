من ضمنها العربية.. "فيفا" يقرر زيادة عدد اللغات الرسمية للمنظمة

وقال الاتحاد خلال الدورة الـ72 لكونغرس الـ(FIFA) في العاصمة القطرية الدوحة انه "تمت إضافة ثلاث لغات جديدة وهي: الروسية، العربية والبرتغالية، إلى اللغات الرسمية، وصوت 187 عضوا لصالح القرار، مقابل معارضه أربعة أعضاء فقط من أعضاء الكونغرس".وكان الـ"فيفا" قبل ذلك، يعتمد على ثلاث لغات رسمية فقط، وهي: "الإنجليزية والإسبانية والفرنسية".كما وصوت كونغرس الفيفا بأغلبية الأصوات على "تعليق عضوية ثلاثة اتحادات وطنية، وهي باكستان وزيمبابوي وكينيا، لارتكاب انتهاكات مختلفة".