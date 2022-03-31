القيثارة الخضراء مكتمل الصفوف في مواجهة نفط الوسط

واكتملت صفوف القيثارة الخضراء بعد عودة لاعبيه الدوليين من المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكذلك جاهزية علاء عبد الزهرة بعد غياب طويل عن الملاعب بداعي الإصابة.وقاد المران، المدير الفني المصري مؤمن سليمان، بعد عودته من إجازة قصيرة.فيما باشر محمود المواس بالتدريبات بعد انتهاء مهمته مع المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم.وشهدت التدريبات أيضاً عودة علاء عبد الزهرة وسعد ناطق وفهد اليوسف، بعد تماثلهم من إصابة سابقة، أبعدتهم لفترة طويلة عن الملاعب.وسيلتقي الشرطة متصدر الدوري العراقي برصيد 67 نقطة، مع نفط الوسط في الرابع من نيسان المقبل ضمن الجولة 26 من البطولة.