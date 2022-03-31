مونديال 2022.. كل ما تحتاج معرفته عن قرعة الغد

ومع انتهاء المرحلة النهائية من التصفيات، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستويات الأربعة للمنتخبات في القرعة.خلال القرعة، سيتم سحب منتخب من كل مستوى، في مجموعة واحدة، وسيتكرر الأمر حتى تكتمل المجموعات الثمانية في البطولة.فعلى سبيل المثال، سيتم سحب منتخب من المستوى الأول، والمستوى الثاني، والمستوى الثالث، والمستوى الرابع، في المجموعة الأولى.مستويات القرعة تحددت وفق تصنيف الفيفا، حيث وضعت كبرى المنتخبات في التصنيف الأول، حتى يعتلي كل منها مجموعته، دون اصطدام، وبعدها المستويات الأخرى.في المستوى الأول، وضعت قطر على رأس القائمة، كونها الدولة المستضيفة، بالإضافة إلى 7 من عمالقة العالم، وهم البرازيل والأرجنتين وبلجيكا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.في المستوى الثاني، توجد ألمانيا، التي سيرغب الجميع تجنبها، بالإضافة إلى هولندا وكرواتيا والدنمارك وسويسرا والأوروغواي والمكسيك والولايات المتحدة.يضم المستوى الثالث منتخبات "الوسط"، وهم بولندا وصربيا والمغرب وتونس والسنغال وكوريا الجنوبية واليابان وإيران.المستوى الأخير يضم الأقل في التصنيف، وهي منتخبات الإكوادور والسعودية وكندا والكاميرون وغانا، بالإضافة إلى 3 منتخبات لم تتأهل بعد، سيقام الملحق المخصص لها في يونيو.للمرة الأولى عبر التاريخ، لن تكون جميع المقاعد "محجوزة" في القرعة، حيث سيتم إجراء قرعة لـ29 منتخبا فقط، بينما تظل هوية 3 منتخبات مجهولة.وبسبب ضيق الوقت، تقرر إقامة الملحق الأخير للمونديال في يونيو المقبل.التذكرة الأولى بين الثلاثة، ستكون بين بطل الملحق الآسيوي أستراليا أو الإمارات، وخامس أميركا الجنوبية بيرو.التذكرة الثانية ستكون بين رابع أميركا الوسطى كوستا ريكا وبطل أوقيانوسيا نيوزيلندا.التذكرة الثالثة ستكون للمتأهل الأوروبي الأخير، بين ويلز وأسكتلندا وأوكرانيا.المتأهلون الثلاثة سيوضعون أوتوماتيكيا في المستوى الأخير للقرعة.وستجرى القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الجمعة، في الدوحة، بحضور نجوم كرة القدم ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو.