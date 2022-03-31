العراق يتوج أولاً في بطولة العرب للمصارعة للناشئين والشباب

توج العراق أولاً في بطولة العرب للمصارعة للناشئين والشباب وحصد 37 وساماً ملوناً.



واختتمت في السعودية بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين والشباب.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في بيان "لقد حصل العراق على المركز الاول في جميع بطولات العرب التي اختتمت في السعودية، اذ حصل على 37 وساماً ملوناً من مجموع 40 وساماً".