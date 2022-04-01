بيكيه: بارتوميو خدع ميسي وجعلني كالأحمق

وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بارتوميو شخص لا يشعر بالأمان ولا يحاول جعل الجميع سعداء، لا يعرف كيف يقول لا، ولا يعرف كيفية يتعامل مع المشاكل".وتابع "لم نره أبدًا في مقر تدريبات الفريق في آخر أيام رئاسته".وأضاف "لقد كذب عليّ واستأجر البعض لانتقاد اللاعبين. لقد أخبرني بارتوميو أنني وليو ميسي في وجوهنا أنه لا يعرف شيئًا عن ذلك، وقلنا له إننا نقبل موقفه، لكننا توقعنا منه أن يتخذ إجراءات ضد هذه التجاوزات".وأوضح "اكتشفت بعد ذلك أنه كان يعرف (كل شيء)، لقد كذب عليّ وجها لوجه، على الأقل كان لا بد أن يظهر وجهه ويطلب المغفرة، وأنا خرجت كالأحمق لأدافع عنه في بعض الأحيان".واستطرد بيكيه "التقيت جوارديولا في أبو ظبي وذهبنا لتناول القهوة، قضينا وقتا رائعا، لطالما كانت لدي علاقة وثيقة جدًا معه، كانت هناك لحظات من الصعود والهبوط".وختم "السنوات الثلاث الأولى كانت جيدة لكن في النهاية كان الأمر وحشيًا، أنا متأكد أن ذلك بسببي، أنت لا تعرف لماذا تتبدل الأمور على نحو سيئ ثم تصبح العلاقات فاترة. كان عاما معقدا للغاية على المستوى الشخصي، سأكون ممتنا له، ونحن على علاقة جيدة جدا".