رد صارم لبايرن ميونخ على طلب "توليسو"

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن إدارة النادي البافاري دخلت في مفاوضات بالفعل مع توليسو، في وقت سابق، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.لكن الإدارة تراجعت عن هذه الخطوة، بعدما طلب اللاعب 12 مليون يورو كراتب سنوي، بفارق 4 ملايين عما يتقاضاه حاليا.ورأى بايرن صعوبة تلبية مطالب صاحب الـ27 عاما، لا سيما في ظل كثرة إصاباته، على مدار المواسم الـ3 الماضية.وقدم توليسو موسما مميزا، عقب انضمامه لبطل البوندسليجا عام 2017، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب، إثر تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي خلال العام التالي.فبعد تعافيه من تلك الإصابة، تعرض لاعب ليون السابق لإصابات متتالية، حرمت فريقه من خدماته لفترات طويلة.