ما هي الحالات التي تستدعي إعادة مباراة كرة القدم؟

وأثارت أشعة الليزر جدلاً واسعاً في مباراة السنغال ومصر، بحيث تعرض لاعبو منتخب "الفراعنة" للمضايقة بسبب الليزر في أغلب فترات المباراة، لتتحدث التقارير عن إمكانية إعادة المباراة، التي تأهل فيها منتخب السنغال بركلات الترجيح.1- تُعاد المباراة في حال ارتكاب خطأ فني من قبل الحكام، مثل ارتكاب الحكم أو الحكم المساعد خطأً تقديرياً، ويعترف بإقدامه على هذا الخطأ ومسببات ودوافع ذلك.2- تُعاد المباراة في حال حدوث عوامل خارجة عن إرادة الفريقين مثل سوء الأحوال الجوية أو انقطاع الكهرباء أو حدوث انهيارات في المدرجات أو العوامل الأخرى.3- تُعاد المباراة في حال وجود خلل في تطبيق قوانين اللعبة الأساسية، مثل اكتشاف أن الملعب غير قانوني.4- تُعاد المباراة في حال اكتشاف عيب خطير في الكرات يجعل اللعبة غير ممكنة.5- تُعاد المباراة في حال اكتشاف أن المرمى لم يكن على خط مستقيم.6- تُعاد المباراة في حال اكتشاف الحكم أن المباراة بدأت بعدد مختلف من اللاعبين عما تنص عليه القوانين.7- تُعاد المباراة في حال ارتكاب الحكم خطأ يؤدي لعدم اكتمال المباراة، مثل أن ينهي اللقاء والدقيقة 75 من دون إدراك منه.8- تُعاد المباراة في حال إنهاء اللقاء في الأدوار الإقصائية على الرغم من الحاجة للعب وقت إضافي لحسم المتأهل.