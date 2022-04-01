رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد برونو فيرنانديز (فيديو)

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "يسر مانشستر يونايتد أن يعلن أن برونو فيرنانديز قد وقع عقدًا جديدًا، سيبقيه في النادي حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام آخر".

وأحرز لاعب الوسط هدفين لمنتخب بلاده البرتغال هذا الأسبوع في ظهوره الدولي الثاني والأربعين، ضد مقدونيا الشمالية، حيث ساعد في حسم مكان لبلاده في مونديال 2022.ونقل موقع مانشستر يونايتد عن برونو فيرنانديز قوله: "منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى مانشستر يونايتد، كانت لدي علاقة خاصة مع النادي ومع جماهيرنا الرائعة. لقد نشأت وأنا أشاهد هذا الفريق ، وكنت أحلم بالحصول على فرصة اللعب هنا يومًا ما".وأضاف "هذا الحلم أصبح الآن حقيقة وشرف".وتابع، "حتى بعد عامين، ما زال من الرائع الخروج في أولد ترافورد، لسماع المشجعين يغنون أغنيتي والتسجيل. إنه لشرف حقيقي أن أرتدي هذا القميص وأن أقاتل من أجل نادينا الرائع".وأتم برونو، "هناك الكثير الذي أريد تحقيقه هنا، وأنا أعلم أن هذا هو نفسه بالنسبة لبقية الفريق والموظفين، أكثر من أي شيء آخر، نريد أن نمنح الجماهير النجاح الذي يستحقونه".وأتم، "لقد شاركنا بعض اللحظات الرائعة على مدار السنوات الماضية، لكن الأفضل لم يأت بعد من نفسي ومن هذا الفريق".من جهته قال جون مورتو، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "الجميع يدرك جيدًا أهمية برونو لمانشستر يونايتد، أهدافه وتمريراته الحاسمة رائع، وقد أدى بشكل ملحوظ منذ انضمامه إلى النادي".وأضاف، "معدل عمل برونو وتفانيه وسلوكه الرائع هو بالضبط ما نريده من لاعب في مانشستر يونايتد، إنه المحترف المطلق مع العديد من الصفات الرائعة لتحقيق المستويات العالية المطلوبة للعب لهذا النادي الرائع".وتابع جون مورتو، "برونو مثله مثل أي شخص في فريق كرة القدم، يظل طموحًا للغاية ومصممًا على تحقيق نجاح مستدام على أرض الملعب لإعادتنا إلى التحدي على الألقاب".