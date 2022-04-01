رونالدو يضيف لخزانته جائزة جديدة

ونال رونالدو اليوم الجمعة جائزة أفضل هدف في البريميير ليج خلال شهر مارس/آذار الماضي.وجاء هدف "الدون" في مرمى توتنهام هوتسبير، في المباراة التي انتهت لصالح "الشياطين الحمر" 3-2، حيث سجل الهاتريك الثاني له بقميص الفريق، وكان الأول قبل 14 عاما.وجاء هدف كريستيانو (37 عاما) من تسديدة تبعد 30 مترا عن مرمى "سبيرز".ويعد "سي آر 7" أول لاعب في يونايتد يحصل على تلك الجائزة منذ فوز الأوروجوائي إدينسون كافاني بها بهدف من منتصف الملعب في مايو/أيار 2021.وتفوق النجم البرتغالي، الذي قاد منتخب بلاده هذا الأسبوع للتأهل لمونديال قطر، في التصويت على أصحاب 7 أهداف أخرى.