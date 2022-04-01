مواجهات صعبة للعرب في مونديال قطر

وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.وفيما يلي المجموعات كاملة:المجموعة الاولى: قطر، الاكوادور، السنغال، هولنداالمجموعة الثانية: انكلترا، إيران، الولايات المتحدة، المتأهل من الملحق الأوروبيالمجموعة الثالثة: الارجنتين، السعودية، المكسيك، بولنداالمجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، تونس، الفائز من مباراة الامارات واسترالياالخامسة: اسبانيا، المانيا، اليابان، الفائز من الملحق القاريالسادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كنداالسابعة: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرونالثامنة: البرتغال، اوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا