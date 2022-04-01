مواجهات صعبة للعرب في مونديال قطر
وضعت قرعة دور المجموعات في كأس العالم المقامة بقطر 2022/ المنتخبات العربية في مواجهات صعبة.
وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يلي المجموعات كاملة:
المجموعة الاولى: قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا
المجموعة الثانية: انكلترا، إيران، الولايات المتحدة، المتأهل من الملحق الأوروبي
المجموعة الثالثة: الارجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا
المجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، تونس، الفائز من مباراة الامارات واستراليا
الخامسة: اسبانيا، المانيا، اليابان، الفائز من الملحق القاري
السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا
السابعة: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون
الثامنة: البرتغال، اوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا
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