إنريكي: اتطلع لاستمرار التفوق على المانشافت
أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، اليوم الجمعة، انه يتطلع لاستمرار التفوق على المانشافت خلال مواجهة ألمانيا في كأس العالم بمرحلة المجموعات.
وقال إنريكي تعليقاً على مواجهة المانيا: "ما يجب ان يمنحنا الثقة هو أننا نجحنا في التفوق عليهم خلال السنوات الأخيرة".
اضاف: "سنستمر في هويتنا المعتادة والهجوم ومحاولة تعقيد الأمور على اي منافس يواجه إسبانيا".
وأسفرت قرعة المجموعات بالمونديال عن مواجهة قوية بين الفريقين في المجموعة الخامسة.
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