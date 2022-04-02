اول تعليق من مدرب كندا بعد قرعة كأس العالم

أبدى جون هيردمان، المدير الفني للمنتخب الكندي، عدم قلقه أو خوفه من مجموعة فريقه ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.



وأوقعت القرعة، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الجمعة، المنتخب الكندي بالمجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا والمغرب وكرواتيا.



وقال هيردمان: "ستكون فرصة أخرى لنظهر أنه منتخب كندي جديد. سنخوض فعاليات هذه المجموعة بلا خوف، ونحن نعلم أننا بنينا فريقا على ثقافة الإصرار. سنكن هادئين ولسنا خائفين".