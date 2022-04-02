رئيس "فيفا" يؤكد حق العراق في استضافة المنافسات الرسمية والودية

وقال اتحاد كرة القدم العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، التَقى رئيسَ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم، جياني إنفانتينو، اليوم السبت، في العاصمةِ القطريّة الدوحة، على هامِشِ مُؤتمر الاتحاد الدوليّ بنسخته الـ 72 ، حيث أكدَ إنفانتينو دعمه للاتحادِ العراقي للعبة، مبيناً أن نقل مباراته أمام الإمارات في تصفياتِ كأس العالم 2022 من بغداد كان أمراً طارئاً لم يكن بالحُسبان".وأكدَ رئيس الاتّحاد الدولي، أثناء اللقاء، "حرصهُ على دعمِ مَسيرة الكرة العراقيّة والعمل في الفترةِ المُقبلة على تطويرِ لجانه العاملةِ بما في ذلك التأكيد على حقهِ في احتضانِ المنافساتِ الرسميّة والوديّة في ملاعب المدن العراقية".وأشار إلى أن "تحرُّك الاتحاد الدولي المُقبل سيكون الارتقاءَ بجميع الجوانب الداعمةِ للكرة العراقيّة".وثمّنَ درجال، "موقفَ إنفانتينو الداعم للكرةِ العراقيّة، وعلى تأكيده قُدرة العراق على احتضان المُباريات الدوليّة والوديّة".