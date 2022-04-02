تشافي يراوغ بشأن الاتفاق مع نجم تشيلسي

وأكد أنه يركز بنسبة أكبر على المواجهة التي ستجمع فريقه مع أشبيلية الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.وتم التقاط صورا فوتوغرافية لساهر سينيسي الأخ غير الشقيق لأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، الذي يتولى أيضا إدارة أعماله، وهو في طريقه لفندق في برشلونة رفقة ماتيو أليماني مدير الكرة للنادي الكتالوني وجوردي كرويف المدير التقني.وينتهي عقد روديجر مع تشيلسي في نهاية الموسم الجاري وله مطلق الحرية في التفاوض مع أندية أخرى منذ كانون الثاني الماضي.وقال تشافي السبت خلال مؤتمر صحفي "لن أتحدث بشأن أي الصفقات، ينتظرنا كثير من العمل، حقيقي أن ماتيو وجوردي ومجلس الإدارة يعملون من أجل الموسم المقبل، لكن مهمتنا تتمثل في اقتناص المركز الثاني".ويحتل برشونة المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن أشبيلية الوصيف.وأشاد تشافي بنجمه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد.وقال تشافي أن ديمبلي "24 عاما" هو الوحيد الذي سيحدد الفريق الذي سيلعب بين صفوفه في الموسم المقبل.وأضاف "لم يكن لدي أي شكوى بشأن ديمبلي على المستوى الاحترافي منذ قدومي، إنه لاعب متعدد المهارات، يعمل بشكل جيد، وما زلت أعتقد أن بمقدوره أن يكون أفضل لاعب في مركزه، هذا الأمر يعود إليه والتجديد يعتمد عليه".