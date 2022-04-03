تعرف إلى تشكيلة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كأس العالم

ويبدو أن مونديال قطر قد يكون الأخير لصاروخ ماديرا مع منتخب البرتغال، لذلك يتوقع محللون أنه سيحاول بشتى الطرق المنافسة من أجل الذهاب بعيدا في هذه النسخة.ويملك ميسي ورونالدو، وهما أفضل اللاعبين في العالم في العقد الأخير، 4 مشاركات سابقة في كأس العالم، إذ شارك ميسي في 4 كؤوس عالم سابقا، وهم مونديال ألمانيا 2006 وخاض فيه 3 مباريات وسجل هدفاً واحداً، وجنوب أفريقيا 2010، ولعب البرغوث 5 مباريات؛ لكنه لم يسجل أي هدف.كما شارك ميسي في نسختي البرازيل 2014، وروسيا 2018، وبلغ مجموع مبارياته خلال المشاركات الأربعة له في كأس العالم، 17 مباراة، وسجّل 5 أهدافٍ فقط، وبلغت نسبة التهديف 0.22 هدفاً لكل مباراة.في المقابل كانت مشاركة "الدون"، الأولى في كأس العالم عام 2006 بألمانيا، ثم في جنوب أفريقيا 2010، وخاض 4 مباريات سجل خلالهم هدفاً واحداً، وفي البرازيل 2014، شارك في 3 مباريات وحقق هدفاً واحداً كذلك. أما في مونديال روسيا عام 2018، فقد خاض رونالدو مباراتين فقط؛ لكنه أحرز 4 أهداف، أي أكثر مما أحرزه في النسخ الثلاثة السابقة.ولعب رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في حين لعب ميسي مع برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزامل الثنائي لاعبين سبقت لهم المشاركة في النسخ السابقة من كأس العالم. ويستعرض لكم موقع winwin في التقرير التالي تشكيلتي رونالدو وميسي المكونتين من نجوم شاركوا في نهائيات المونديال.تشكيلة البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالمحراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، شارك مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2014 و2018 وحصل على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في روسيا 2018، وحصل منتخبه على المركز الثالث.خط الدفاع: الفرنسي رافاييل فاران، شارك فاران مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2014. وقدم أداء مثيراً للإعجاب، ورُشِّح لجائزة أفضل لاعب شاب، كما أنه فاز بكأس العالم 2018 الذي خاض فيه جميع المباريات.الإنجليزي ريو فيرديناند، شارك المدافع الصلب مع منتخب إنجلترا في مونديال 2002، وسجل هدفاً أمام الدنمارك، كما اختير ضمن قائمة "الأسود الثلاثة" للمشاركة في كأس العالم عام 2010؛ لكنه تعرض لإصابة في أربطة الركبة حرمته من المشاركة في النهائيات.البرازيلي مارسيلو، خاض مارسيلو كأس العالم 2014 وسجل هدفاً في مرماه في الدقيقة الـ11 من المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا في 12 يونيو، كما شارك في مونديال 2018.الإسباني سيرخيو راموس، خاض أربع نسخ في كأس العالم مع منتخب إسبانيا أعوام 2006 و2010 و2014 و2018، ولعب المدافع القوي 180مبارةً وسجل 23 هدفاً، وتُوِّج باللقب في جنوب أفريقيا 2010.خط الوسط: الأرجنتيني باولو ديبالا، هو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ويملك مهارات عديدة، منها المرواغات السريعة والتمرارات الدقيقة.الألماني توني كروس، شارك في ثلاث نسخ مونديالية أعوام 2010 و2014 و2018، يمتلك رؤية ثاقبة على المستطيل الأخضر تسمح له بالتمرير الدقيق والمباغت لمدافعي الفرق المنافسة، وكان أحد العوامل المساعدة في الفوز بلقب البرازيل 2014.الفرنسي بول بوغبا: تُوِّج مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018، كما شارك في مونديال 2014، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب، ويتميز بوغبا بقدرات جيدة على المناورة في خط الوسط.خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، سيشارك للمرة الخامسة في نهائيات المونديال مع منتخب البرتغال، الذي سجل معه 115 هدفاً في 184 مبارةً دوليةً.الأرجنتيني غونزالو هيغواين، خاض مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس سابقاً، 75 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل 31 هدفاً، وكانت له مشاركتان في كأس العالم عامي 2010 و2014.الإنجليزي واين روني، شارك مع منتخب إنجلترا في مونديال 2006 الذي استضافته ألمانيا؛ لكنه لم يظهر بالمستوى الجيد الذي اشتهر به مع ناديه مانشستر يونايتد.تشكيلة ليونيل ميسي في كأس العالمحراسة المرمى: الإسباني فيكتور فالديز، لعب حارس برشلونة السابق مع المنتخب الإسباني في الفترة بين 2010 -2014، كما كان فالديز جزءًا من المنتخب الإسباني الفائزة بكأس العالم 2010.خط الدفاع: الإسباني جيرارد بيكيه، ويُعَدّ من بين أفضل المدافعين في العالم، وقد أسهم بقوة في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم جنوب أفريقيا عام 2010.البرازيلي ماركينيوس: غاب مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي عن كأس العالم 2014؛ لكنه كان حاضراً في مونديال 2018 بروسيا، حيث خرج "سيليساو" من ربع النهائي أمام بلجيكا.البرازيلي داني ألفيس: خاض ظهير برشلونة، منافسات كأس العالم مع منتخب السامبا أعوام 2010 و2014 و2018.الفرنسي إيريك أبيدال، لعب إلى جانب ميسي في برشلونة، وخاض أكثر من 40 مباراةً دوليةً مع منتخب فرنسا منذ أن شارك للمرة الأولى في 18 أغسطس 2004. وعلى الرغم من كثرة تعرضه للإصابات إلا أنه استطاع المشاركة في كأس العالم 2006 في مركز الظهير الأيسر، حيث شارك في جميع مباريات البطولة باستثناء المباراة الثالثة أمام منتخب توغو، خسرت فرنسا النهائي أمام إيطاليا بفارق ركلات الترجيح.خط الوسط: الإسباني تشافي هيرنانديز، أسهم في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، وقد قدم مدرب برشلونة الحالي أكبر عدد من التمريرات الدقيقة، برصيد 599 تمريرة وبمعدل نجاح بلغ 91%.كما ضم خط الوسط في تشكيلة ميسي، البرازيلي كوتينيو الذي شارك في مونديال 2018، والإسباني سيرخيو بوسكيتس الذي تُوِّج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم عام 2010.خط الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي، يقدم نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان مستويات لافتة حالياً، وكانت أول مشاركة مونديالية له في كأس العالم 2018 في روسيا. وسجل أول هدف مونديالي له أمام بيرو في مباراة فوز فرنسا 1-0، وجعله هذا الهدف أصغر هداف فرنسي في تاريخ كأس العالم في سن الـ19 عاماً.الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاض نجم باريس سان جيرمان، في 4 كؤوس للعالم سنوات 2006 و2010 و2014 و2018. وبلغ مجموع مبارياته خلال المشاركات الأربعة له في كأس العالم، 17 مباراةً، وسجل 5 أهدافٍ فقط، وبلغت نسبة التهديف 0.22 هدفاً لكل مباراة، خسر ميسي فرصة الفوز باللقب في نهائي البرازيل 2014 أمام ألمانيا 0-1.الأوروغوياني لويس سواريز، لعب إلى جانب ميسي في برشلونة في الفترة بين 2014 و2020، قبل أن يرحل إلى أتلتيكو مدريد. يُعَدّ سواريزمن المهاجمين القناصين سواء مع الأندية التي لعب معها أو مع منتخب بلاده الذي شارك معه في ثلاث نسخ مونديالية وهي 2010 و2014 و2018.