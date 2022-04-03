الكشف عن هوية المدرب الجديد للمنتخب العراقي

كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، هوية المدرب الجديد لمنتخب بلده، عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال درجال في تصريح تابعتها السومرية نيوز، "في البداية أقدم اعتذاري للجمهور العراقي؛ لأننا لم نستطع تحقيق طموحاتهم في الوصول إلى مونديال قطر المقبل.. اجتهدنا بكلِّ ما نملك من إمكانات، ووفّرنا جميع احتياجات المنتخب الوطني، ولكن للأسف لم نستطع بلوغ الحلم"، بحسب موقع "winwin"

وأضاف: "سيكون لنا اجتماع قريب للمكتب التنفيذي، وستتم مناقشة مستقبل المنتخب الوطني، وسنستمع لتقرير اللجنة الفنية، ومن بعدها نحدد هوية المدرب الجديد، ولكن في الغالب سيكون مدرباً أجنبياً، خلفاً للمدرب المحلي عبد الغني شهد".

وأوضح وزير الشباب والرياضة في العراق عدنان درجال، أن "التفريط بالكثير من النقاط السهلة تسبب في ضياع فرصة انتزاع البطاقة الثالثة في ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر، والتي ذهبت لمنتخب الإمارات، مشدّداً على أن منتخب بلده كان يستحق نقاط الفوز على سوريا ولبنان، خلال جولتي الذهاب والإياب من منافسات المجموعة التي تأهل عنها إلى المونديال منتخبا إيران وكوريا الجنوبية، وإلى الملحق الآسيوي منتخب الإمارات".

وأشار رئيس اتحاد الكرة في بلاد الرافدين إلى أن "خطة عملهم المقبلة ستركز على بناء جيل جديد للكرة العراقية، وسيكون هناك اهتمام واسع بالفئات العمرية، والبحث عن أسماء جديدة في الملاعب الأوروبية، واعداً الجماهير بتعويض الإخفاقات السابقة، وإعادة الصورة الحقيقية لكرة بلده".

وأنهى المنتخب العراقي مشواره في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، من فوز واحد و6 تعادلات و3 خسائر، وأحرز 6 أهداف مقابل 12 هدفاً استقبلتها شباكه في المباريات الـ10 التي خاضها ذهاباً وإياباً.