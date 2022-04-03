Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تشافي يراوغ بشأن الاتفاق مع نجم تشيلسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

قرعة مونديال قطر 2022 تعزز آمال أسود الرافدين

رياضة

2022-04-03 | 04:55
قرعة مونديال قطر 2022 تعزز آمال أسود الرافدين
3,366 مشاهدة

رفعت قرعة مونديال قطر 2022 التي أجريت مراسمها في الدوحة آمال الكرة العراقية في إمكانية الضغط من أجل إعادة ملاعبها للمشهد الدولي من جديد، بعد الصدمة التي تلقتها من الفيفا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المونديالية بنقل مباراة أسود الرافدين ضد الإمارات من بغداد إلى الرياض.

وتستهدف منتخبات عدة تأهلت إلى مونديال قطر 2022 أن تلعب مباريات ودية ضد منتخب العراق تجهيزا للنهائيات العالمية.

وقد تخفف تلك المباريات التحضيرية المحتمل إقامتها في ملاعب بغداد أو البصرة أحزان الجماهير العراقية بعد ضياع حلم بلوغ المونديالية.

تحركات عراقية

رغم منع منتخب العراق من خوض مبارياته الرسمية في بغداد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إلا أن الفيفا سمح له بإجراء مبارياته الودية على أرضه.

ولم يمانع الفيفا أن يلعب منتخب العراق ضد زامبيا وديا في بغداد قبل مواجهة الإمارات، الشهر الماضي، حيث فاز أسود الرافدين 3-1 على ملعب المدينة الدولي.

كما خاض العراق عدة مباريات ودية سابقة على ملاعبه أمام أوغندا والكويت وكينيا والأردن وفلسطين والسعودية وسوريا.

وبات على الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يفعل تحركاته نحو تأمين عدة مباريات ودية أمام منتخبات متأهلة لمونديال قطر، في ظل توفر جميع المتطلبات والمنشآت الحديثة، في العاصمة بغداد أو مدينة البصرة المطلة على الخليج العربي، والتي تقترب جغرافيا من مستضيف كأس العالم.

رغبة يابانية

أبدت اليابان رغبتها بالتحضير في العراق، قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

وكشف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما قبل أيام عن رغبتهم في التحضير للمونديال، بإقامة مباراة ودية مع منتخب العراق، مؤكدا أن الملاعب المتطورة لدى بلاد الرافدين "ستساعدنا على تهيئة منتخبنا بالصورة المطلوبة لنهائيات كأس العالم".

ولم يسبق لمنتخب اليابان أن زار العراق رغم السجل الحافل بين المنتخبين في مختلف البطولات.

والتقى المنتخبان كثيرا في السنوات الأخيرة في الملاعب اليابانية، وفي الملاعب الافتراضية للمنتخب العراقي.

لقاءات تاريخية

في عام 1986 استضاف المنتخب العراقي نخبة من أبرز المنتخبات العالمية التي تأهلت لكأس العالم، فالتقى الدنمارك مرتين في ملعب الشعب ببغداد، ثم قابل رومانيا وديا أيضا، وواجه أيرلندا وهولندا لاحقا.

كما واجه العراق نظيره النرويجي وديا في بغداد عام 1990، وخاض مباراة أخرى أمام المنتخب الكوري الجنوبي عام 1993.

وتلك المباريات التحضيرية سبقت مونديالي المكسيك 1986 وأمريكا 1994.

كما حضرت بعض الأندية العالمية الكبرى لملاعب العراق أبرزها فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي وشالكه الألماني على فترات متفاوتة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالصور.. ترقب لهلال شهر رمضان في العراق
Play
بالصور.. ترقب لهلال شهر رمضان في العراق
11:17 | 2022-04-01
بغداد.. العشرات يتظاهرون ضد منع البناء في الأراضي الزراعية
Play
بغداد.. العشرات يتظاهرون ضد منع البناء في الأراضي الزراعية
09:35 | 2022-04-01
Play
"انقاد وطن" يخفق بتحقيق نصاب اختيار رئيس الجمهورية‎‎
03:24 | 2022-03-31
بالفيديو: الخلافات تمنع تمرير الرئيس‎‎
Play
بالفيديو: الخلافات تمنع تمرير الرئيس‎‎
13:14 | 2022-03-30
منصب رئاسة الجمهورية عالقٌ في مخاضات نيابية‎‎.. فيديو
Play
منصب رئاسة الجمهورية عالقٌ في مخاضات نيابية‎‎.. فيديو
04:28 | 2022-03-30
قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يفجر ازمة برلمانية‎‎
Play
قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يفجر ازمة برلمانية‎‎
05:24 | 2022-03-29
فنانون مغتربون عراقيون يحضرون مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية‎‎
Play
فنانون مغتربون عراقيون يحضرون مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية‎‎
04:40 | 2022-03-29
الفتلاوي تكشف ملاحظات تخص
Play
الفتلاوي تكشف ملاحظات تخص "الأمن الغذائي" (فيديو)
13:22 | 2022-03-28
شارع خمسين في قضاء سامراء... حلم مضى عليه أكثر من 3 أعوام‎‎
Play
شارع خمسين في قضاء سامراء... حلم مضى عليه أكثر من 3 أعوام‎‎
04:45 | 2022-03-28
مع قرب حلول رمضان.. ارتفاع الأسعار مستمر
Play
مع قرب حلول رمضان.. ارتفاع الأسعار مستمر
04:01 | 2022-03-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.