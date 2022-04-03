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بينها فضيحة البرازيل.. أغرب 10 نتائج سجلت في تاريخ نهائيات كأس العالم

رياضة

2022-04-03 | 05:28
بينها فضيحة البرازيل.. أغرب 10 نتائج سجلت في تاريخ نهائيات كأس العالم
971 مشاهدة

قبل انطلاق النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، يعود الحديث عن أجمل الذكريات والأهداف المثيرة والانتصارات المبهرة والهزائم المخيبة في تاريخ المونديال، فقد سُجِّلت طوال نسخ البطولة نتائج عريضة وكبيرة يخلدها التاريخ.

البرازيل X ألمانيا (1-7)- نصف نهائي كأس العالم 2014

تعد خسارة البرازيل القاسية أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 واحدة من أكثر الخسائر المهينة في تاريخ نهائيات كأس العالم، وتلقى منتخب السامبا صدمة قوية حينها على استاد "مينيراو" في بيلو هوريزونتي، ووصفت الصحافة العالمية ما حصل بأنه إذلال واكتساح وإهانة واجتياح للبرازيل، ونعتته بأنه إنجاز كبير وتاريخي لألمانيا.

وكان الجميع يتوقع أن تصب المباراة في مصلحة المنتخب البرازيلي، ليس لأنه أقوى من منافسه الألماني وإنما لكونه يلعب على أرضه وبين جماهيره، لكن حصل ما لم يكن متوقعا، وانهار منتخب السامبا أمام المد الألماني الجارف، وكانت كل الطرق تؤدي إلى الشباك البرازيلية وسط ذهول اللاعبين والجماهير التي دخل بعضها في نوبة من البكاء والسخط نتيجة ما حدث لزملاء مارسيلو.

وسجل أهداف المانشافت كل من توماس مولر في الدقيقة 11 وميروسلاف كلوزه (ق 23) وتوني كروس (ق 24 وق 26) وسامي خضيرة (ق 29) وآندريه شورله (ق 69 وق 79). وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي، سجل أوسكار هدف الشرف للبرازيل، ليخرج منتخب "السليساو" من الباب الضيق للبطولة.

ألمانيا X المملكة العربية السعودية (8-0)- دور المجموعات لكأس العالم 2002

سجّل المنتخب الألماني ثالث أعلى نتيجة في تاريخ نهائيات كأس العالم في مونديال عام 2002 الذي استضافته كوريا الجنوبية واليابان، عندما اكتسح المنتخب السعودي بنتيجة 8-0، وقال معلقون حينها إن المانشافت كان يلعب ضد لاعبين عاديين.

ويشكل مونديال كوريا واليابان أحد أقسى الذكريات الكروية وأصعبها على السعوديين الذين شاهدوا حينها منتخب بلادهم ينهار أمام الماكينات الألمانية، التي أحرزت 8 أهداف حملت توقيع ميروسلاف كلوزه (ق 20، ق 25، ق 70) ومايكل بالاك (ق 40) وكارستن يانكر (ق 45+1) وتوماس لينكه (ق 73) وأوليفر بيرهوف (ق 84) وبيرند شنايدر (ق 90+1).

المجر X السلفادور (10-1)- دور المجموعات الأول لنهائيات كأس العالم 1982
على مدار تاريخ مسابقة كأس العالم التي انطلقت عام 1930، لم يخسر أي فريق بنتيجة كبيرة مثل التي خسرت بها السلفادور أمام المجر بالجولة الثانية من دور المجموعات الأول لكأس العالم عام 1982 في إسبانيا، حيث اكتسحت المجر نظيرتها السلفادور بنتيجة 10-1، ودخلت تلك المباراة تاريخ المونديال؛ إذ كانت نتيجتها ولا تزال هي الأكبر في تاريخ البطولة حتى الآن.

وشهدت المباراة التاريخية تحقيق عدة أرقام قياسية؛ إذ سجّل البديل المجري لازلو كيس 3 أهداف "هاتريك"، ليصبح أول وآخر بديل يحرز 3 أهداف في مباراة واحدة بنهائيات كأس العالم.

كما أصبح هاتريك "كيس" الأسرع فى التاريخ؛ إذ حققه في غضون 7 دقائق فقط، علما أن تلك المباراة أدارها الحكم البحريني إبراهيم يوسف الدوي. ورغم تلك النتيجة العريضة لم يتمكن المنتخب المجري من العبور إلى الدور التالي.

يوغوسلافيا X زائير (9-0) دور المجموعات الأول لنهائيات كأس العالم 1974

حقق المنتخب اليوغوسلافي في نهائيات كأس العالم عام 1974 التي استضافته ألمانيا الغربية، فوزا ساحقا على حساب زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) بنتيجة 9-0، وكان هذا في أول مشاركة ليوغوسلافيا في نهائيات كأس العالم رفقة الكونغو الديمقراطية وأستراليا وألمانيا الغربية في ذلك الوقت.

ويعد فوز يوغوسلافيا على زائير (9-0) من أكبر النتائج المحققة في تاريخ المونديال، كما أنها الخسارة المهينة الأولى لمنتخب إفريقي، والتي كشفت حينها عن حقيقة وضع كرة القدم الإفريقية.

البرتغال X كوريا الشمالية (7-0) دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2010

تأهلت كوريا الشمالية إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في مونديال جنوب إفريقيا 2010، ورغم البداية المُبشرة بالخسارة أمام البرازيل 1-2 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، فإن منتخب الجمهورية الاشتراكية انحنى بنتيجة كارثية في الجولة التالية أمام البرتغال، بالخسارة 0-7، وقد أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سادس أهداف المهرجان.

إسبانيا X هولندا (1-5)- دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2014
 
فاز المنتخب الهولندي على نظيره الإسباني "حامل اللقب آنذاك" بنتيجة 5-1، ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال البرازيل 2014، وكان اللقاء إعادة لمباراة النهائي في كأس العالم بجنوب إفريقيا سنة 2010، وأمام نحو 50 ألف متفرج ثأرت هولندا لهزيمتها أمام إسبانيا المصنفة رقم واحد عالميا.

وسجل أهداف هولندا روبن فان بيرسي (ق 44 وق 72) وآريين روبن (ق 53 وق 80) وستيفن دي فري (ق 64).

وبهزه شباك إسبانيا، أصبح فان بيرسي أول هولندي يسجل في 3 نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم، بعد أن هز شباك كوت ديفوار في نهائيات ألمانيا 2006، والكاميرون في نهائيات جنوب إفريقيا 2010، علما أن زميله روبن عاد وانضم إليه بهذا الشرف بعد تسجيله هدف التقدم في الشوط الثاني.

ولم تفز هولندا بكأس العالم نهائيا، واكتفت بتحقيق بطولة أوروبا مرة واحدة (1988)، بينما توج منتخب إسبانيا باللقب المونديالي مرة واحدة بتاريخه عام 2010.

هولندا X الأرجنتين (4-0)- دور المجموعات الثاني لنهائيات كأس العالم 1974

كانت الخيبة كبيرة جدا لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم عام 1974، بعد خسارته القاسية أمام هولندا بنتيجة عريضة لم تكن في الحسبان (0-4)، على الرغم من أن "منتخب الطواحين" كان في تلك الحقبة التاريخية من أقوى المنتخبات على مستوى العالم.

الأوروغواي X بوليفيا (8-0) دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 1950

في أول كأس عالم أُقيمت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي استضافتها البرازيل من 24 يونيو/ حزيران إلى 16 يوليو/ تموز عام 1950، لعب منتخب الأوروغواي مباراة واحدة في مرحلة المجموعات، كانت ضد بوليفيا، وفاز فيها بـ8 أهداف دون رد، ونجح اللاعب أوسكار ميغيز في تسجيل ثلاثية "هاتريك"، وأنهى المنافسات بوصفه ثاني أفضل مهاجم خلف البرازيلي أديمير.

الأوروغواي X اسكتلندا (7-0)- دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 1954

افترس منتخب الأوروغواي القوي جدًا نظيره الاسكتلندي بسباعية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 1954 التي أُقيمت في سويسرا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأورغواي 2-0، قبل أن ينهار المنتخب الاسكتلندي، الذي شارك بـ 13 لاعبا فقط، واستقبلت شباكه سداسية كاملة.

البرازيل X إيطاليا (4-1)- نهائي كأس العالم 1970
لن ينسى الإيطاليون هزيمة منتخبهم المهينة أمام البرازيل في نهائي مونديال 1970 بالمكسيك، بنتيجة 1-4.

وسجل أهداف البرازيل كل من بيليه (ق 18) وغيرسون (ق 68) وجارزينيو (ق 71) وكارلوس ألبرتو توريس (ق 86)، فيما سجل هدف إيطاليا الوحيد اللاعب روبيرتو بونينسيغنا (ق 37).

وفازت البرازيل حينها بالكأس للمرة الثالثة في تاريخها، بعدما حصلت على اللقب عامي 1958 و1962.
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