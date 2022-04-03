سباحو العراق يحصدون الذهب في بطولة ألمانيا للمعاقين

ونال العراق ذهبية سباق 4 في 100 فردي منوع، للسباحين قاسم الخفاجي ومصطفى عماد وحسين صاحب ومصطفى هاشم.فيما حقق السباح قاسم الخفاجي ميدالية برونزية في منافسات 400 متر حرة.من جانبه، حصد حسين صاحب الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا في سباحة الصدر وبرونزية 50 مترا في السباحة الحرة.وبهذه النتائج نجح المنتخب العراقي في القفز إلى المراكز الأولى في ترتيب الفرق.يذكر أن بطولة ألمانيا الدولية، يشارك فيها 48 دولة من مختلف أنحاء العالم.