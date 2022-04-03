اعتراف مدريدي: ركلة الجزاء الثالثة لم تكن صحيحة

وقال رونسيرو المعروف بتعصبه الشديد لريال مدريد في تصريحات صحفية عقب مباراته أمام مضيفه سيلتا فيغو أن "الحكم أخطأ باحتساب ركلة جزاء لصالح الفرنسي فيرلان ميندي، مدافع الفريق الملكي، ترجمها مواطنه المهاجم كريم بنزيما إلى هدف الفوز الثاني".واضاف، حسبما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، عقب اللقاء: "ريال مدريد عانى بشكل غير مسبوق، ولكنه فاز تقريبا كالعادة، المتصدر عاد من بالايدوس بألوان الانتصار أمام منافس مميز، سيلتا فيغو في وجود أسباس المبهر".واشار رونسيرو الى ان "أهم شيء اليوم كان الفوز، وهو ما نجح فيه الفريق، وبالمناسبة أول ركلتي جزاء كانتا واضحتين بشدة، وهدف سيلتا الملغي لم يكن شرعياً، فقط ركلة الجزاء الثالثة لم تكن صحيحة".