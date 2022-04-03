هالاند يحدد موعد حسم وجهته الجديدة

ويحظى هالاند باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لضمه في الموسم المقبل، ولعل أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المقربين من المهاجم النرويجي أكدوا للأندية المهتمة أن هالاند سيحسم قراره في شهر أبريل/نيسان الجاري، من أجل قيام الأطراف الثلاثة (دورتموند واللاعب والأندية المهتمة) برسم خارطة طريق الموسم الجديد.وأشارت الصحيفة، أن هالاند يملك بالفعل عروضًا من ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يحسم قراره خلال الأسابيع المقبلة.ويرتبط هالاند بعلاقة جيدة للغاية مع دورتموند، ولا يرغب في الخروج من الباب الخلفي للنادي، وأول شيء سيفعله هو إبلاغ قراره لناديه ودفع الشرط الجزائي.