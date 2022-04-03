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قبل لقاء اليوم.. برشلونة بالقوة الضاربة أمام إشبيلية

رياضة

2022-04-03 | 14:15
قبل لقاء اليوم.. برشلونة بالقوة الضاربة أمام إشبيلية
1,266 مشاهدة

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 30 لمسابقة الليجا.

ودفع تشافي بالبرازيلي داني ألفيس أساسياً من البداية كظهير أيمن، كما يقود الثلاثي فيران توريس وعثمان ديمبلي وبيير إيمريك أوباميانج هجوم الفريق الكتالوني.

وجاء تشكيل البارسا كالتالي:

تير شتيجن - ألبا - أراوخو - بيكيه - ألفيس - بوسكيتس - بيدري - دي يونج - توريس - ديمبلي - أوباميانج

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريكي بويج - أداما تراوري - ديباي - برايثوايت - نيتو - نيكو - لينجليت - مينجويزا - جارسيا - كاريفيك - جافي

أما تشكيل إشبيلية فجاء كالتالي:

بونو - نافاس - كوندي - كارلوس - ريكيك - جوديل - جوردان - راكيتيش - لاميلا - أوكامبوس - مارسيال
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