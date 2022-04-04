راموس يتجاهل هجوم جماهير سان جيرمان ضده (صورة)

وتلاقى الفريقان في الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، حيث فاز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل هدف.وشارك راموس في المباراة كبديل في الدقيقة 72، بعد عودته من الإصابة، إلا إنه تعرض لصافرات الاستهجان من جماهير النادي الباريسي.ورغم ذلك، تجاهل راموس معاملة جماهير باريس سان جيرمان، له حيث أعرب عن سعادته بذلك الفوز.وكتب راموس عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "سعيد بالنقاط الثلاث وعودتي للفريق.. إلى الأمام".