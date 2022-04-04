بعد تألقه الأخير.. حديث جديد من "مبابي" بشأن مستقبله الكروي

وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، لكن مبابي كشف بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال الى ناد آخر.وقال مبابي بعد المباراة ضد لوريان "لم أتخذ قراري بعد، أنا افكر بالموضوع، ثمة عناصر جديدة والعديد من العوامل، لا أريد أن أكون مخطئا".وأضاف "أدرك بأن الأمر اتخاذ القرار قد يكون تأخر بالنسبة الى البعض، لكننا نتكلم بهذا الموضوع بشكل يومي".وأوضح "لو اتخذت قراري لكنت أعلنته، لست مجبراً على توضيح خياراتي لأحد، إنه خيار شخصي، لو اتخذت قراري لكنت أعلنته وتمسكت به.ومنذ بداية يناير، أصبح مبابي الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده، حراً في التوصل إلى اتفاق مع ناد آخر على عقد يبدأ في يوليو.