اتحاد الكرة ينوه بشأن تغيير مكان مباراتين في الدوري

وقال الاتحاد في تنويه ورد لـ السومرية نيوز، انه "قررَ تغييرَ ملاعب مُباراتين ضمن الجولة (26) من منافساتِ الدوري الممتاز إلى أماكنها الجديدة وفي مواعيدها السابقة".واضاف ان "مُباراة فريقي الزوراء ونفط ميسان المقرر إقامتها يوم الخميس (٢٠٢٢/٤/٧) من ملعبِ الزوراء إلى ملعب الشعب الدوليّ".واشار الاتحاد الى ان "مُباراة فريقي زاخو والديوانية التي ستقامُ يوم الأربعاء (٢٠٢٢/٤/٦) في ملعب دهوك بدلاً من ملعبِ زاخو".