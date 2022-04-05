مبابي يظهر على مائدة إفطار حكيمي (صورة)

وظهر مبابي في صورة وهو يصب الشاي المغربي بعد الإفطار، ليضع حكيمي عنوانا لهذا المنشور على صفحته بـ"إنستغرام" "إنها أجواء رمضان".ومباشرة تفاعل معه كيليان مبابي وعدد من نجوم المنتخب المغربي وزملائهما بالنادي الفرنسي.ويرتبط اللاعبان بعلاقات قوية جدا، إذ ظهرا مرارا في لقطات خارج ملاعب الكرة، كما ارتبطا بصور احتفالهما سويا عند تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية.