ريال مدريد يراهن على هازارد: سيستعيد مستواه

وكان هازارد انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة بلغت 100 مليون يورو، لكنه لم يظهر بالصورة المتوقعة في ظل عديد الإصابات التي لاحقته.ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن ريال مدريد لا ينوي بيع هازارد، خاصة أن تلك العملية تبدو معقدة في ظل إصابات اللاعب البلجيكي، بالإضافة إلى راتبه الكبير.وأشارت البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد سيتفاوض مع هازارد في الصيف المقبل بشأن إعارته لمدة موسم واحد فقط.وأوضح أن ريال مدريد يشترط أن ينتقل هازارد إلى نادٍ يشارك معه بانتظام في المباريات، ويوافق على دفع راتبه الذي يبلغ 15 مليون يورو.وقال "كواترو"، إن ريال مدريد يراهن على استعادة هازارد لمستواه في الموسم المقبل، ثم يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستكمال عقده.