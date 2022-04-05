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واين روني: مانشستر يونايتد لم يستفد من رونالدو وأطالب بوجبا بالرحيل

رياضة

2022-04-05 | 07:30
واين روني: مانشستر يونايتد لم يستفد من رونالدو وأطالب بوجبا بالرحيل
918 مشاهدة

يعتقد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر يجب أن يرحل عن "أولد ترافورد" في الصيف المقبل.

وقال روني، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن بوجبا وصل إلى نقطة ربما يكون من الأفضل له الرحيل".

وأضاف: "إذا كان بول صريحًا مع نفسه، من المحتمل أنه أدرك عدم تقديمه للتأثير الذي كان يحبه منذ عودته إلى مانشستر يونايتد".

وتابع: "أشاهده كلاعب مختلف عندما يلعب لمنتخب فرنسا من حيث القدرة والرؤية والسيطرة على الملعب، إلا أن هذا الأمر لم ينجح تمامًا مع مانشستر يونايتد".

وبسؤاله هل استفاد مانشستر يونايتد من عودة رونالدو؟ رد قائلا: "عليك أن تقول لا وإذا كنت تتطلع إلى مستقبل النادي، عليك أن تعتمد على لاعبين أصغر سنًا ومتعطشين لبذل قصارى جهدهم لرفع مانشستر يونايتد خلال العامين أو الثلاثة المقبلة".
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