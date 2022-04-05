ثلاث صدمات عربية خلال قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويصطدم الأهلي المصري، حامل اللقب بالرجاء المغربي، في إعادة لمباراة السوبر الأفريقي بالنسخة الأخيرة، التي انتهت بفوز الأحمر بركلات الترجيح.فيما يلعب وفاق سطيف الجزائري أمام الترجي التونسي، ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري، الوداد المغربي.وفي المواجهة الأخيرة يلعب بترو أتلتيكو الأنجولي، مع صن داونز الجنوب أفريقي.وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي من 15 لـ17 نيسان الجاري، بينما ستُلعب مواجهات الإياب من 22 لـ24 من الشهر ذاته.