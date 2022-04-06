شفاء أنشيلوتي من فيروس كورونا

ويحل ريال مدريد ضيفًا على تشيلسي، مساء اليوم، على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.وأصدر ريال مدريد بيانًا، عبر موقعه الرسمي، يعلن من خلال تحول عينة أنشيولتي إلى سلبية، وبالتالي شفائه من فيروس كورونا.وأوضح بيان ريال مدريد، أن أنشيلوتي سيطير إلى لندن، للحاق بمعسكر الفريق، ليتأكد تواجده على مقاعد بدلاء الميرنجي خلال مباراة تشيلسي.وكان أنشيلوتي قد تعرض للإصابة بكورونا قبل مباراة سيلتا فيجو في الليجا، ما أدى لتولي نجله دافيد أنشيلوتي قيادة الفريق خلال تلك المباراة، التي حمسها الميرنجي بنتيجة 2-1.