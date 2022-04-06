ليفاندوفسكي يضع شرطا للانتقال إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات المتعلقة بسعي برشلونة لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.



وينتهي تعاقد ليفا (34 عامًا) مع بايرن، في صيف 2023، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط اهتمام من برشلونة بالحصول على خدماته.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي، هو الأقرب لتعزيز هجوم برشلونة في الموسم المقبل، رغم الاهتمام الشديد بالنرويجي إيرلينج هالاند لاعب دورتموند.

وأكدت الصحيفة أن هالاند لديه عدة عروض كبيرة أبرزها من ريال مدريد ومانشستر سيتي، وبالتالي قد يتخذ قراره باللعب بعيدا عن البارسا رغم انجذابه لمشروع النادي الكتالوني.



وأشارت إلى أن صفقة ليفاندوفسكي لن تكون سهلة، باعتباره أحد أهم اللاعبين في العالم، ولكن هناك حالة من التفاؤل داخل النادي بإمكانية قدومه هذه الصيف، بما يتناسب مع ظروف البارسا المالية.



وكشفت عن أن برشلونة عقد اجتماعين حتى الآن مع وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، موضحة أن الشيء الأكثر أهمية هو أن "ليفا" يبدو إيجابيًا للغاية بشأن وصوله إلى كامب نو في الموسم المقبل، لاعتقاده بأنه حقق كل شيء ممكن في ألمانيا.