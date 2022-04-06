Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. دعم الأمم المتحدة للوقود يبلغ نهايته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ليفاندوفسكي يضع شرطا للانتقال إلى برشلونة

رياضة

2022-04-06 | 06:18
ليفاندوفسكي يضع شرطا للانتقال إلى برشلونة
636 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات المتعلقة بسعي برشلونة لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد ليفا (34 عامًا) مع بايرن، في صيف 2023، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط اهتمام من برشلونة بالحصول على خدماته.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي، هو الأقرب لتعزيز هجوم برشلونة في الموسم المقبل، رغم الاهتمام الشديد بالنرويجي إيرلينج هالاند لاعب دورتموند.
وأكدت الصحيفة أن هالاند لديه عدة عروض كبيرة أبرزها من ريال مدريد ومانشستر سيتي، وبالتالي قد يتخذ قراره باللعب بعيدا عن البارسا رغم انجذابه لمشروع النادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن صفقة ليفاندوفسكي لن تكون سهلة، باعتباره أحد أهم اللاعبين في العالم، ولكن هناك حالة من التفاؤل داخل النادي بإمكانية قدومه هذه الصيف، بما يتناسب مع ظروف البارسا المالية.

وكشفت عن أن برشلونة عقد اجتماعين حتى الآن مع وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، موضحة أن الشيء الأكثر أهمية هو أن "ليفا" يبدو إيجابيًا للغاية بشأن وصوله إلى كامب نو في الموسم المقبل، لاعتقاده بأنه حقق كل شيء ممكن في ألمانيا.
وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي اشترط توقيع عقد مع برشلونة مدته 3 مواسم، وليس موسما واحدا فقط كما اقترح عليه بايرن ميونخ، خاصة وأنه يرى أنه ما زال قادرًا على العطاء لمدة طويلة بنفس مستواه الحالي.

وينجذب اللاعب لفكرة اللعب في الدوري الإسباني، حيث حاول ريال مدريد ضمه من قبل في عدة مناسبات، لكنه كان يصطدم دائمًا برفض قوي من جانب بايرن، أما الآن، فإن النادي البافاري يتطلع لبيع ليفاندوفسكي في الصيف، طالما لن يكون هناك أي اتفاق بشأن التجديد.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
بعد بيان الدفاع.. الفنان &quot;إياد الطائي&quot; يعلق عقب ضجة المشهد التمثيلي
37.29%
02:56 | 2022-04-05
بعد بيان الدفاع.. الفنان "إياد الطائي" يعلق عقب ضجة المشهد التمثيلي
02:56 | 2022-04-05
الزاملي يرد على إعمام الحلبوسي حول &quot;هيئة الرئاسة&quot;
20.91%
11:03 | 2022-04-04
الزاملي يرد على إعمام الحلبوسي حول "هيئة الرئاسة"
11:03 | 2022-04-04
مجلس الوزراء يتخذ خمسة قرارات خلال جلسة اليوم
14.86%
11:10 | 2022-04-05
مجلس الوزراء يتخذ خمسة قرارات خلال جلسة اليوم
11:10 | 2022-04-05
نائب يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال شمالي بغداد
10.97%
16:40 | 2022-04-04
نائب يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال شمالي بغداد
16:40 | 2022-04-04
أول تعليق من أياد علاوي بعد تدهور حالته الصحية - عاجل
8.67%
05:30 | 2022-04-06
أول تعليق من أياد علاوي بعد تدهور حالته الصحية - عاجل
05:30 | 2022-04-06
فتوى للمرجع السيستاني بشأن استخدام الإبر وقطرات العين اثناء الصوم
7.29%
06:42 | 2022-04-05
فتوى للمرجع السيستاني بشأن استخدام الإبر وقطرات العين اثناء الصوم
06:42 | 2022-04-05
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: فساد وهدر بالأموال.. والضريبة يدفعها المواطن
Play
بالفيديو: فساد وهدر بالأموال.. والضريبة يدفعها المواطن
05:24 | 2022-04-06
بعد عامين من حظر التجوال الاسواق الشعبية تستعيد أجواء رمضان
Play
بعد عامين من حظر التجوال الاسواق الشعبية تستعيد أجواء رمضان
04:22 | 2022-04-06
كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها
Play
كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها
03:17 | 2022-04-06
هل بطاقة اللقاح الدولية غير معترف بها في الخارج؟‎‎
Play
هل بطاقة اللقاح الدولية غير معترف بها في الخارج؟‎‎
04:53 | 2022-04-05
بدلا من المطاعم... المواكب الحسينية توفر موائد الافطار‎‎
Play
بدلا من المطاعم... المواكب الحسينية توفر موائد الافطار‎‎
03:48 | 2022-04-05
بالفيديو: الأمن الغذائي في العراق بخطر‎‎
Play
بالفيديو: الأمن الغذائي في العراق بخطر‎‎
02:57 | 2022-04-05
مختصون: توقف المفاوضات مع الجانب الايراني اثر سلباً على الملف المائي‎‎
Play
مختصون: توقف المفاوضات مع الجانب الايراني اثر سلباً على الملف المائي‎‎
02:27 | 2022-04-05
قانون الامن الغذائي يثير لغطا كبيرا داخل البرلمان
Play
قانون الامن الغذائي يثير لغطا كبيرا داخل البرلمان
04:59 | 2022-04-04
رمضان في بغداد: عادات عراقية متجذرة رغم الظروف الصعبة‎‎
Play
رمضان في بغداد: عادات عراقية متجذرة رغم الظروف الصعبة‎‎
04:28 | 2022-04-04
تعرّفوا إلى برامج رمضان على السومرية!‎‎
Play
تعرّفوا إلى برامج رمضان على السومرية!‎‎
04:20 | 2022-04-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.