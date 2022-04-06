اخبار سعيدة لعشاق برشلونة بشأن أراوخو

وقال وكيل أراوخو، في تصريحات صحفية: "الاتفاق على تمديد العقد قريب بالفعل، لدينا مشاعر طيبة للغاية".وأضاف: "لم نتفق على التفاصيل النهائية فقط، ولكن ذلك قد يتم خلال أيام. أراوخو يريد البقاء في برشلونة، ونحن نعمل على ذلك".وذكرت تقارير أن وكيل أراوخو، اجتمع مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة مؤخرا، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.يذكر أن أراوخو تلقى عدة عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها من تشيلسي ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي.