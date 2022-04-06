كلوب يوضح موقف ليفربول من صفقة هالاند

وقال كلوب خلال تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لن ندخل في هذا المزاد، الأسعار التي تُقال عن تلك الصفقة مجنونة للغاية، لن يكون لدينا علاقة من قريب أو بعيد بهذه المفاوضات".واضاف: "لا توجد فرصة لنا للتعاقد مع هالاند، لا أريد أن أفعل أي شيء من أجلها، لأكون صريحًا ما يحدث مجرد مزحة".من جهة اخرى اكد كلوب: "إذا فزنا على مانشستر سيتي، وهي مواجهة صعبة للغاية، أعتقد أنه لن يفكر أي شخص في أن الأمور قد حسمت، نظرا لإمكانات المنافس".وتابع: "نلعب أمام أفضل فريق في العالم لكننا سنحاول على كل حال".وأشار كلوب الى ان "الجميع يدرك أهمية المواجهة التالية ولكن بعد المباراة ستكون هناك مباراة أخرى في مسابقة أخرى".