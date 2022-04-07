لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات ضد نادي الشرطة

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحاد أجتمعت لمناقشةِ تقريري مشرف وحكم مباراة فريقي نفط الوسط والشرطة ضمن الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021/ 2022، وكذلك تقرير المُنسق الأمني ومشاهدة الفيديو الخاص بالمباراة، واطلعت اللجنة على ما وردَ في أعلاه ولاحظت وجودَ تجاوز من قبل جمهور نادي الشرطة، وكذلك من قبل عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة (عدي الربيعي).. وعليه تقرر ما يلي:- حرمان جمهور نادي الشرطة من دخولِ الملعب على أرضه المُفترضة خمس مباريات استناداً الى المادة 5 / ب من لائحة الانضباط.- حرمان عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة (عدي الربيعي) من دخول الملاعب خمس مباريات، مع فرض غرامةٍ ماليةٍ قدرها (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي استناداً الى المادة 9 انضباط.- منح الحق لإدارة ملعبِ النجف الدولي بحصرِ الأضرار والمطالبة بها من الجهةِ المتسببة.وأوضح البيان، أن "القرارات أعلاه قابلةٌ للاستئناف ضمن المدةِ القانونيّة".وتابع، "كما اجتمعت لجنةُ الانضباط لمناقشةِ العقوبة المفروضة على لاعب نادي مَصافي الجنوب للكرة الشاطئية (عمار حسن)، واطلعت على ما جاءَ في مضمون كتاب نادي مصافي الجنوب، كون اللاعب (حسن محمد خضير) هو الذي قام بالمخالفة، وعليه قررت اللجنة ما يلي:- إيقاف العقوبة على اللاعب (عمار حسن)، ومعاقبة اللاعب (حسن محمد خضير) مباراتين استناداً إلى أحكام المادة 132 انضباط.