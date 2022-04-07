من هو مصمّم كأس العراق الجديد؟

في سجّل البحراني المقيم في قطر، عدد كبيرٌ من التَماثيل والنُصب وَالجداريات التي تخطّت حدود العراق وبرزت في أهم المدن العربية ومتاحفها.

فشارك معرض الواسطي ومعرض النحت العراقي في اليمن وكذلك في معارض عدة في قطر وبيروت والإمارات العربية المتّحدة.

والبحراني من مواليد محافظة بابل وخريج معهد الفنون الجميلة حيث عمل محاضرا لمادة النحت.

لا يخفي تأثره بأساتذته من النحاتين العراقيين ومنهم عبد الرحيم الوكيل إذ جمعت أعماله الجريئة بين الواقع والحلم تاركًا بذلك بصمة فريدة في أهمّ المحافل العراقية، العربية والعالمية.

أمّا دخوله عالم الرياضة فليس جديدًا فسبق وصمّم كأس الخليج العربي بنسخته الجديدة بتكليف من اللجنة المنظمة لبطولة الخليج الكروية.

كذلك أبدع في تصميم كأس العالم لكرة اليد الذي اقيمت نهائياته في قطر عام 2015 وبتكليف من اللجنة المنظمة للبطولة ايضا ليمتد هذا التوجه الرياضي ويتترجم اشكالًا ونجومًا وكؤوسًا رياضية عالمية عن طريق النحت.

وأبرز أعماله:

· كرين ارت - دبي

· قاعة بيسان – برعاية المركز الثقافي الفرنسي – قطر

· قاعة البدع- المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث - قطر

· حدائق الفردان برعاية مجموعة الفردان- قطر

· منزل السفير الفرنسي – قطر

· المركز الثقافي الفرنسي – صنعاء

· قاعة العفيف- صنعاء

· معارض جماعية متعددة داخل العراق وخارجه

· تصميم وصناعة كأس العالم لكرة اليد 2017

· كأس دول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم

· الخواتم الأولمبية

· نصب (تمثال) أبو تحسين الصالحي