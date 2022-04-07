وزير الشباب والرياضة يبحث تبادل الخبرات الرياضية مع الهند

وذكر درجال في بيان ورد للسومرية نيوز، "اكدنا حرصنا على التعاون وتبادل الخبرات مع الهند التي تعد من الدول المتطورة على مستوى العالم في العديد من المجالات العلمية والثقافية وحتى الرياضية، وشددنا على ضرورة تعميق العلاقات في القطاعين الشبابي والرياضي وبما يرتقي الى طموحات الجانبين".وتابع، "كما تناول الحديث امكانية استقدام مدربين في العاب مختلفة لتدريب المنتخبات العراقية لاسيما من الرياضات التي تشهد سيطرة هندية على مستوى العالم".