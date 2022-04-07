"يويفا" يوافق على اللوائح الجديدة لتراخيص الأندية والاستدامة المالية

وقال "يويفا" في بيان، ان "اللوائح هي أول إصلاح رئيسي للوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ أن تم تقديمها لأول مرة في عام 2010".ونقل الاتحاد الأوروبي عن رئيسه ألكسندر تشيفرين قوله: "اللوائح المالية الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تم تقديمها في عام 2010، خدمت غرضها الأساسي. لقد ساعدت في سحب الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية وأحدثت ثورة في كيفية إدارة أندية كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، فإن تطور صناعة كرة القدم، جنبًا إلى جنب مع الآثار المالية الحتمية للوباء، جعلنا بحاجة إلى إصلاحات بالجملة ولوائح جديدة للاستدامة المالية".وأضاف: "لقد عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع أصحاب المصلحة عبر كرة القدم الأوروبية لتطوير هذه الإجراءات الجديدة لمساعدة الأندية على مواجهة هذه التحديات الجديدة. ستساعدنا هذه اللوائح في حماية اللعبة وإعدادها لأي صدمة مستقبلية محتملة مع تشجيع الاستثمارات العقلانية وبناء المزيد لمستقبل مستدام للعبة".وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في حزيران 2022. وسيكون هناك تنفيذ تدريجي على مدى ثلاث سنوات للسماح للأندية بالوقت اللازم للتكيف.وقال بيان اليويفا، إن "أكبر ابتكار في اللوائح الجديدة سيكون إدخال قاعدة تكلفة الفريق لتحقيق تحكم أفضل في التكلفة فيما يتعلق بأجور اللاعبين وتكاليف الانتقال".وتحدد اللائحة الإنفاق على الأجور والتحويلات ورسوم الوكلاء بنسبة 70٪ من إيرادات النادي. وسيتم إجراء التقييمات في الوقت المناسب، وستؤدي الانتهاكات إلى عقوبات مالية محددة مسبقًا وتدابير رياضية.