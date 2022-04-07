بيان شديد اللهجة من نادي الشرطة بعد فرض عقوبات ضده

وجاء في بيان النادي، "تابعنا، بأسفٍ شديدٍ، القراراتَ التي صدرت من لجنةِ انضباط اتّحاد الكرة فيما يخصُ مباراةَ فريقنا أمام فريقِ نادي نفط الوسط في الدوري الممتاز والتي أقل ما نقول عنها إنها عوراءُ ونظرت إلى القضيةِ بعينٍ لا مهنية، ناهيك عن السرعةِ في اتخاذِ القراراتِ مقابل سكوتها المُطبق لأشهر تجاه قضايا أخرى ربما كانت أكثر حساسيةً من تلك التي حدثت في ملعبِ النجف الدولي".وتابع البيان، "ونحن إذ نؤكد أننا سنسلكُ الطرقَ القانونيّة في استردادِ حق نادينا وجماهيره التي تعرضت للاستفزاز خلال المباراةِ وبعدها، فضلاً على الضرب الذي تعرضوا له من أشخاصٍ داخل الملعب امام مرأى قوات حماية الملعب التي اكتفت بالتفرج، بل إن أحدهم ساهمَ بشكلٍ سافرٍ بضرب أحد مشجعي فريقنا وهذا موثقُ فيديويا، نشيرُ الى أن القرارات الصادرة أغفلت بشكلٍ كبيرٍ الحقيقةَ والعدل الذي ينشده الجميعُ من أجل التأسيس إلى مرحلةٍ متزنةٍ غير متأرجحة تميلُ إلى الكفةِ الأقرب، وهذا ما لا نرتضيه مطلقاً".