ليس ميسي.. دروجبا: هذا هو أهم لاعب في سان جيرمان

وصرح دروجبا عبر قناة "كانال بلس": "بالتأكيد، مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه اللاعب الذي ترغب جميع الأندية في ضمه إلى فريقها لإحداث الفارق".وأضاف النجم الإيفواري المعتزل: "منذ بداية الموسم، مبابي هو الذي يحمل باريس سان جيرمان فوق أكتافه".وتساءل نجم تشيلسي ومارسيليا السابق: "من سيرفض وجود كيليان مبابي في فريقه؟".وتابع "كيليان لاعب مهم وحاسم للغاية في الفترة الحالية، ومهما كان المشروع الذي سيتواجد فيه، فإنه يدرك أنه ضروري".واستطرد دروجبا: "الآن عليه أن يأخذ زمام المبادرة، رأينا هذا الموسم، إنه يريد ليكون له دور قيادي".وأتم دروجبا تصريحاته: "أينما سيكون مبابي، سيكون لديه هذا الدور، الآن الأمر متروك له للحصول على المتعة".وينتهي تعاقد مهاجم بي إس جي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، وهناك تكهنات بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف.