العراق يتعادل مع البحرين في تصفيات آسيا للصالات
حصد المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات، صدارة المجموعة الثانية من تصفيات منطقة غرب آسيا، المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، بعد تعادله مع منتخب البحرين (1-1) مساء الخميس، في الصالة الداخلية لنادي الفجيرة.
وبهذا التعادل رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط، محتلا صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منافسه البحريني الذي حل ثانيا.
وكان المنتخب العراقي قد تغلب على شقيقه الإماراتي بنتيجة (2-0) في المباراة الأولى، فيما تغلب منتخب البحرين أيضا على مستضيف التصفيات المنتخب الإماراتي (1-0).
وستقام نهائيات كأس آسيا في الكويت مطلع سبتمبر من العام الجاري 2022.
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