العراق يتعادل مع البحرين في تصفيات آسيا للصالات

وبهذا التعادل رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط، محتلا صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منافسه البحريني الذي حل ثانيا.وكان المنتخب العراقي قد تغلب على شقيقه الإماراتي بنتيجة (2-0) في المباراة الأولى، فيما تغلب منتخب البحرين أيضا على مستضيف التصفيات المنتخب الإماراتي (1-0).وستقام نهائيات كأس آسيا في الكويت مطلع سبتمبر من العام الجاري 2022.