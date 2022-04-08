لاعب فرانكفورت يدخل التاريخ من بوابة برشلونة

وحل برشلونة، ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت، مساء الخميس، على ملعب دوتش بانك بارك، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.وسجل كناوف، هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن كناوف بعمر 20 عامًا و87 يومًا، أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الأوروبي لآينتراخت فرانكفورت.وجاء كناوف في المركز الثاني خلف إيفان نديكا، حين سجل في شباك فيتوريا جيماريش في أكتوبر 2019، بعمر 20 عامًا و44 يومًا.