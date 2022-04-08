Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كل ما تريد معرفته عن مباراة القوة الجوية ضد الجزيرة الاماراتي في دوري أبطال آسيا

رياضة

2022-04-08 | 08:12
كل ما تريد معرفته عن مباراة القوة الجوية ضد الجزيرة الاماراتي في دوري أبطال آسيا
969 مشاهدة

يدور صراع كروي مشتعل مساء اليوم الجمعة بين الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب ضمن منافسات نفس المجموعة الشباب السعودي أمام مومباي سيتي الهندي.
 
ونستعرض في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الملك فهد) الدولي بالعاصمة السعودية الرياض الساعة 00:15 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات 23:15 بتوقيت العراق.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC 2 بصوت المعلق عامر الخوذيري وقناة الكأس 6 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.
وتذاع أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق فارس عوض في الإمارات وعبر قناة دبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق أحمد الشحي وقناة SSC 4 بصوت المعلق محمد الخامسي في السعودية.
 
ماذا يقول التاريخ؟
يتقابل الجزيرة ضد القوة الجوية للمرة الأولى في أي مناسبة سواء ودية أو رسمية.
ويخوض الجزيرة منافسات دوري الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه وبعد غياب في آخر 3 نسخ.
ولم ينجح الجزيرة في عبور مرحلة المجموعات سوى 3 مرات في نسخة 2012 وخسر على يد الأهلي السعودي في ثمن النهائي ونسخة 2014 وودع أمام العين الإماراتي في ثمن النهائي أيضاً ونسخة 2018 وخسر أمام بيرسيبوليس الإيراني بدور الستة عشر أيضا.
ويشارك القوة الجوية للمرة السابعة في تاريخه بدوري الأبطال ولكنه لم يستطع عبور مرحلة المجموعات.
 
الجزيرة.. والبداية القوية
يأمل الجزيرة تقديم بداية قوية في مشواره بدور المجموعات من أجل قطع خطوة للتأهل إلى ثمن النهائي.
وقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يسعى للذهاب لأبعد نقطة ممكنة في دوري الأبطال.
وأوضح أن فريقه درس جيدا منافسه ويعلم تماماً نقاط القوة والضعف في صفوف القوة الجوية كما أن الجزيرة سيخوض مبارياته بثقة وطموح التقدم لمرحلة بعيدة بالبطولة.
ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه رباعي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي ومحمد ربيع وسالم راشد.
ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبدالله رمضان وعبدالله ديابي وعمر تراوري على الأطراف، مع ثنائي الهجوم زايد العامري وعلي مبخوت.
 
القوة الجوية.. والبحث عن مفاجأة
يسعى القوة الجوية للبحث عن مفاجأة في بداية مشوار دور المجموعات والفوز على منافسه الجزيرة وتقديم مباراة قوية.
وقال المدرب حكيم شاكر المدير الفني لفريق القوة الجوية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يملك مجموعة رائعة من اللاعبين تستطيع تحقيق الفوز على الجزيرة.
وأشار إلى أن الجزيرة بالفعل يملك لاعبين على أعلى مستوى ولكنه يعلم تماما نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الإماراتي.
ويعتمد القوة الجوية على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد صالح، وأمامه رباعي الدفاع مصطفى محمد وويلسون أكاكبو وميثم جبار وضرغام إسماعيل.
ويقود خط الوسط مهدي بوكاسي وشريف عبدالكاظم ومحمد عبود وصفاء هادي مع الثنائي حسين جبار وعلاء عباس.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
رغم الأزمة.. شركة توزيع المنتجات النفطية تقرر رفع أسعار زيت الوقود (وثيقة)
19.82%
10:50 | 2022-04-07
رغم الأزمة.. شركة توزيع المنتجات النفطية تقرر رفع أسعار زيت الوقود (وثيقة)
10:50 | 2022-04-07
أول تعليق لكردستان بعد سقوط صواريخ قرب أربيل
18.51%
14:29 | 2022-04-06
أول تعليق لكردستان بعد سقوط صواريخ قرب أربيل
14:29 | 2022-04-06
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس
18.39%
01:26 | 2022-04-07
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي اليوم الخميس
01:26 | 2022-04-07
الرافدين يعلن توزيع منحة غلاء المعيشة لهذه الفئة
15.66%
08:09 | 2022-04-07
الرافدين يعلن توزيع منحة غلاء المعيشة لهذه الفئة
08:09 | 2022-04-07
وزارة العمل تعلن صرف منحة الـ100 ألف دينار لهذه الفئة
14.05%
05:14 | 2022-04-07
وزارة العمل تعلن صرف منحة الـ100 ألف دينار لهذه الفئة
05:14 | 2022-04-07
أمانة بغداد تعلن عن قطع جزئي لطريق
13.55%
17:35 | 2022-04-06
أمانة بغداد تعلن عن قطع جزئي لطريق
17:35 | 2022-04-06
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

ارتفاع سعر الأمبير للمولدات الأهلية يزيد من معاناة المواطنين
Play
ارتفاع سعر الأمبير للمولدات الأهلية يزيد من معاناة المواطنين
03:42 | 2022-04-08
مخاوف المزارعين تتفاقم مع قلة الاطلاقات المائية
Play
مخاوف المزارعين تتفاقم مع قلة الاطلاقات المائية
03:30 | 2022-04-08
أنطوني رحيّل.. طبيب أسنان تحول إلى أفضل مدوّن للطعام في العالم‎‎
Play
أنطوني رحيّل.. طبيب أسنان تحول إلى أفضل مدوّن للطعام في العالم‎‎
02:49 | 2022-04-08
بغداد الجديدة.. جهات حكومية تهدم مولدة اهلية من دون سابق انذار!
Play
بغداد الجديدة.. جهات حكومية تهدم مولدة اهلية من دون سابق انذار!
09:23 | 2022-04-07
العراق في فراغ دستوري... ماذا تتوقّع بعض الأطراف؟‎‎
Play
العراق في فراغ دستوري... ماذا تتوقّع بعض الأطراف؟‎‎
05:48 | 2022-04-07
طرح حكومة ائتلافية: عودة للتوافقات بتسمية جديدة؟‎‎
Play
طرح حكومة ائتلافية: عودة للتوافقات بتسمية جديدة؟‎‎
05:00 | 2022-04-07
بالفيديو: فساد وهدر بالأموال.. والضريبة يدفعها المواطن
Play
بالفيديو: فساد وهدر بالأموال.. والضريبة يدفعها المواطن
05:24 | 2022-04-06
بعد عامين من حظر التجوال الاسواق الشعبية تستعيد أجواء رمضان
Play
بعد عامين من حظر التجوال الاسواق الشعبية تستعيد أجواء رمضان
04:22 | 2022-04-06
كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها
Play
كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها
03:17 | 2022-04-06
هل بطاقة اللقاح الدولية غير معترف بها في الخارج؟‎‎
Play
هل بطاقة اللقاح الدولية غير معترف بها في الخارج؟‎‎
04:53 | 2022-04-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.