ميسي يطالب باريس بالتعاقد مع "جوهرة" أرجنتينية

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، اليوم الجمعة، أن ميسي تفاجأ بمستوى مواطنه لوكا روميرو (17 عامًا)، جناح لاتسيو، بعدما انضم لمنتخب الأرجنتين خلال التوقف الدولي الأخير.ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن روميرو، جذب انتباه الكثيرين بمستواه الرائع، بما في ذلك ميسي.وأشارت إلى أن اللاعب الشاب يرتبط بعقد مع لاتسيو، يمتد حتى عام 2023، وسيقدم مسؤولو ناديه عرضًا للتجديد لـ5 سنوات أخرى، لكن عندما يبلغ من العمر 18 عامًا، في نوفمبر تشرين ثان المقبل.جدير بالذكر أن روميرو لعب 4 مباريات بقميص لاتسيو، في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث ظهر لأول مرة خلال الفوز على ساليرينتانا (1-0)، في أغسطس آب الماضي.